Об этом сообщили 25 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Они опубликовали фотографии украинских защитников с оружием.

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"Стугны", "Джавелины", "Стингеры" и еще много интересного – наготове. Вместе победим!", – заявили в Генштабе.



С чем будут встречать оккупантов / Фото с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ



Для рашистов подготовили много оружия / Фото АрмияInform



Украинский защитник / Фото АрмияInform

Ситуация на фронте

По информации Генштаба, россияне продолжают наступать на Востоке. Они стремятся полностью контролировать Донетчину и Луганщину, чтобы создать сухопутный путь в временно оккупированный Крым. Однако оккупанты успехов не имеют.

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