Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Что известно об инциденте?

Инцидент произошел поздно вечером в среду, 14 октября, в здании Якоба Кайзера, расположенном рядом с главным зданием Бундестага. Там работают многие немецкие депутаты.

Двое сотрудников депутатов "АдН" вступили в потасовку в фойе под художественной инсталляцией из четырех лодок для академической гребли, подвешенных на тросах.

Схватка была настолько ожесточенной, что пришлось вызвать полицию. Около 23:20 правоохранители пресекли конфликт, установили, что оба участника находились под воздействием алкоголя, и возбудили дело.

Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию факт инцидента. В то же время пресс-секретарь фракции "АдН" заявил, что там об этом ничего не знают.

Это не первый случай, когда представители "Альтернативы для Германии" или их сотрудники оказываются в центре скандалов. В прошлом году журналисты выяснили, что охранникам Бундестага пришлось специально обучать, как вести себя с депутатами этой партии и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В начале 2026 года администрация Бундестага также отказала в выдаче постоянных пропусков в здание семерым сотрудникам депутатов или фракции "АдН" из соображений безопасности. Среди них был мужчина, которого ранее осудили за расистское нападение на беженцев с применением оружия, а впоследствии партия наняла его координатором по безопасности.

Еще один скандал связан с депутатом Европарламента от "АдН" Арно Бауземером из Саксонии-Анхальт. По сообщениям СМИ, он напал с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат партии. Сам политик публично рассказывал об этом случае, зная, что подростки несовершеннолетние. По данным земельного управления криминальной полиции, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии рассматривает возможность выхода и запрета пророссийской партии "Альтернатива для Германии", поскольку она признана экстремистской организацией.