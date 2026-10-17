Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела в парламентських колах.

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався пізно ввечері в середу, 14 жовтня, у будівлі Якоба Кайзера, розташованій поруч із головною будівлею Бундестагу. Там працюють багато німецьких депутатів.

Двоє співробітників депутатів "АдН" зчепилися у фойє під художньою інсталяцією з чотирьох човнів для академічного веслування, підвішених на тросах.

Сутичка була настільки запеклою, що довелося викликати поліцію. Близько 23:20 правоохоронці припинили конфлікт, встановили, що обидва учасники перебували під впливом алкоголю, та розпочали провадження.

Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню факт інциденту. Водночас речник фракції "АдН" заявив, що там нічого про це не знають.

Це не перший випадок, коли представники "Альтернативи для Німеччини" або їхні співробітники опиняються в центрі скандалів. Минулого року журналісти з'ясували, що охоронців Бундестагу довелося спеціально навчати, як поводитися з депутатами цієї партії та їхніми гостями, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

На початку 2026 року адміністрація Бундестагу також відмовила у видачі постійних перепусток до будівлі сімом співробітникам депутатів або фракції "АдН" через міркування безпеки. Серед них був чоловік, якого раніше засудили за расистський напад на біженців із застосуванням зброї, а згодом партія найняла його координатором із безпеки.

Ще один скандал пов'язаний із депутатом Європарламенту від "АдН" Арно Бауземером із Саксонії-Ангальт. За повідомленнями ЗМІ, він напав із бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися пошкодити плакат партії. Сам політик публічно розповідав про цей випадок, знаючи, що підлітки неповнолітні. За даними земельного управління кримінальної поліції, одному з них знадобилася медична допомога.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини розглядає можливість заборони проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" через її визнання екстремістською організацією.