Беспорядки произошли потому, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить освидетельствование на содержание опасных предметов и приказали штурмовать здание ОП. В результате столкновений пострадали 7 правоохранителей.

К теме Под ОП вспыхнули жесткие столкновения между силовиками и Нацкорпусом: фото, видео

Полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям во время акции протеста в центре Киева.

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов,

– сообщили в Нацполиции.

Однако источник издания в правоохранительных органах сообщил, что пока задержанных нет.

Что известно о столкновениях под Офисом Президента