Заворушення відбулись тому, що лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали штурмувати будівлю ОП. Внаслідок сутичок постраждали 7 правоохоронців.
До теми Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео
Поліція відкрила кримінальну справу
Поліція відкрила справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту в центрі Києва.
Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів,
– повідомили в Нацполіції.
Однак джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що наразі затриманих немає.
Що відомо про сутички під Офісом Президента
- 14 серпня під ОП виникли сутички між правоохоронцями та представниками Національного корпусу.
- Демонстранти вийшли на протест проти влади. Однак сутички спалахнули через те, що лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали своїм штурмувати будівлю.
- Речник МВС Артем Шевченко наголосив, що кожного, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, допустять на площу.
- Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки. Також розбили паркан. Та мітингувальникам не вдалось прорватись до ОП.
- Через заворушення постраждали 7 правоохоронців. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко. він розповів, що поліцейські отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми.