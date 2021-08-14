Заворушення відбулись тому, що лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали штурмувати будівлю ОП. Внаслідок сутичок постраждали 7 правоохоронців.

До теми Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео

Поліція відкрила кримінальну справу

Поліція відкрила справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту в центрі Києва.

Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів,

– повідомили в Нацполіції.

Однак джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що наразі затриманих немає.

Що відомо про сутички під Офісом Президента