5 декабря, 13:13
Уничтожили 8 целей за две недели: "Призраки" ГУР ударили по Крыму

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" уничтожило 8 целей в Крыму за две недели.
  • Цели включают Су-24, антенну, радиолокационные станции, БпЛА "Орион", грузовой поезд и "Урал".

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном Крыму. За две недели им удалось уничтожить 8 целей.

В частности, бомбардировщик и радары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Какие российские цели уничтожили "Призраки"?

За последние две недели "Призраки" совершили восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры оккупантов. Дроны поразили:

  • фронтовой бомбардировщик Су-24;
  • антенну в радиопрозрачном куполе;
  • радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";
  • БпЛА "Орион";
  • две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет";
  • грузовой поезд;
  • "Урал" российских войск.

Дроны "Призраков" уничтожили российскую технику: видео ГУР

