Уничтожили 8 целей за две недели: "Призраки" ГУР ударили по Крыму
- Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" уничтожило 8 целей в Крыму за две недели.
- Цели включают Су-24, антенну, радиолокационные станции, БпЛА "Орион", грузовой поезд и "Урал".
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном Крыму. За две недели им удалось уничтожить 8 целей.
В частности, бомбардировщик и радары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Какие российские цели уничтожили "Призраки"?
За последние две недели "Призраки" совершили восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры оккупантов. Дроны поразили:
- фронтовой бомбардировщик Су-24;
- антенну в радиопрозрачном куполе;
- радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";
- БпЛА "Орион";
- две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет";
- грузовой поезд;
- "Урал" российских войск.
Дроны "Призраков" уничтожили российскую технику: видео ГУР
Какие еще потери понесла Россия?
4 декабря на территории военного аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму бойцы специального подразделения ГУР МО Украины "Примары" успешно уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
В эту же ночь удару подвергся и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", расположенный вблизи временно оккупированного Симферополя.
Кроме этого, Силы специальных операций успешно поразили беспилотниками вражеские цели в Донецкой и Луганской областях в ночь на 1 декабря, в частности склады боеприпасов и личный состав.
Также морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, принадлежащих "теневому флоту" России, нанеся им критические повреждения.