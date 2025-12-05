Знищили 8 цілей за два тижні: "Примари" ГУР вдарили по Криму
- Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" знищив 8 цілей у Криму за два тижні.
- Цілі включають Су-24, антену, радіолокаційні станції, БпЛА "Оріон", вантажний потяг і "Урал".
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому Криму. За два тижні їм вдалося знищити 8 цілей.
Зокрема, бомбардувальник і радари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
Які російські цілі знищили "Примари"?
За останні два тижні "Примари" здійснили вісім влучних ударів по об'єктах військової інфраструктури окупантів. Дрони уразили:
- фронтовий бомбардувальник Су-24;
- антену в радіопрозорому куполі;
- радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2";
- БпЛА "Оріон";
- дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот";
- вантажний потяг;
- "Урал" російських військ.
Дрони "Примар" знищили російську техніку: відео ГУР
Яких ще втрат зазнала Росія?
4 грудня на території військового аеродрому "Кача" в окупованому Криму бійці спеціального підрозділу ГУР МО України "Примари" успішно знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.
У цю ж ніч удару зазнав і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
Окрім цього, Сили спеціальних операцій успішно вразили безпілотниками ворожі цілі у Донецькій та Луганській областях у ніч на 1 грудня, зокрема склади боєприпасів і особовий склад.
Також морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії, завдавши їм критичних пошкоджень.