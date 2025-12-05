Знищили 8 цілей за два тижні: "Примари" ГУР вдарили по Криму

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому Криму. За два тижні їм вдалося знищити 8 цілей.

Зокрема, бомбардувальник і радари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Які російські цілі знищили "Примари"?

За останні два тижні "Примари" здійснили вісім влучних ударів по об'єктах військової інфраструктури окупантів. Дрони уразили:

фронтовий бомбардувальник Су-24;

антену в радіопрозорому куполі;

радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2";

БпЛА "Оріон";

дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот";

вантажний потяг;

"Урал" російських військ.

Дрони "Примар" знищили російську техніку: відео ГУР

Яких ще втрат зазнала Росія?