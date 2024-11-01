Об этом сообщил российский телгерам-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации. Причин падения самолета тоже не указывают.

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При этом оккупанты пытаются держаться оптимистично. О потере самолета военкор сообщил, опубликовав фото Су-34 и написав "Будем жить".



Россияне потеряли еще один Су-34 / Фото Скриншот с тг-канала Fighterbomber

Другие российские паблики сообщили, что экипаж самолета погиб. Поэтому, это минус еще двое российских пилотов. Подпись "Будем жить" в этом контексте выглядит особенно иронично.

Пилоты вражеского Су-34 тоже погибли / Фото скриншот с тг-каналов

В российском минобороны пока никак не комментировали событие. В то же время подтверждений сбивания вражеской птички не было и от украинских военных. Впрочем, уже вскоре в обновленной сводке Генштаба надеемся увидеть плюс один потерянный самолет врагом.

Справочно. Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик, разработан в ГКБ Сухого. Самолет сконструирован для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час на высоте до 14,6 километра.