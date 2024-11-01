С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне более 696 тысяч солдат. Генштаб обновил статистику потерь врага по состоянию на 1 ноября.

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Потери России 1 ноября

  • личного состава – около 696410 (+1460) человек,
  • танков – 9162 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 18470 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 20039 (+26) ед,
  • РСЗО – 1244 (+1) ед,
  • средства ПВО – 994 (+0) ед 994 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18088 (+25),
  • крылатые ракеты – 2628 (+1),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28038 (+77) ед,
  • специальная техника –3579 (+9)


Потери врага 1 ноября / Инфографика 24 Канала