С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне более 696 тысяч солдат. Генштаб обновил статистику потерь врага по состоянию на 1 ноября.

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Потери России 1 ноября

личного состава – около 696410 (+1460) человек,

танков – 9162 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 18470 (+20) ед,

артиллерийских систем – 20039 (+26) ед,

РСЗО – 1244 (+1) ед,

средства ПВО – 994 (+0) ед 994 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18088 (+25),

крылатые ракеты – 2628 (+1),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 28038 (+77) ед,

специальная техника –3579 (+9)



Потери врага 1 ноября / Инфографика 24 Канала