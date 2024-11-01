Аналитики DeepState сообщили об изменении ситуации на фронте ночью 1 ноября, информирует 24 Канал. У российских захватчиков есть определенные успехи.
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Где у россиян есть продвижение
Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Новодмитровке, а также вблизи еще пяти населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке,
– говорится в отчете.
Оккупанты продвинулись возле Новоукраинки в Донецкой области: смотрите карту
Враг имеет успехи вблизи Богоявленки в Донецкой области: смотрите карту
Захватчики продвинулись неподалеку Максимильяновки в Донецкой области: смотрите карту
Продвижение оккупантов возле Победы в Донецкой области: смотрите карту
Россияне продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области: смотрите карту
Враг имеет успехи в Новодмитровке в Донецкой области: смотрите карту
Напомним, накануне в DeepState сообщили, что российские войска захватили город Селидово Донецкой области, а также поселок Вишневое и село Звездное.