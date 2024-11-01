Аналітики DeepState повідомили про зміну ситуації на фронті вночі 1 листопада, інформує 24 Канал. У російських загарбників є певні успіхи.

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Де в росіян є просування

Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Новодмитрівці, а також поблизу ще п'яти населених пунктів.

Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці,

– йдеться у звіті.

Окупанти просунулися біля Новоукраїнки на Донеччині: дивіться карту

Ворог має успіхи поблизу Богоявленки на Донеччині: дивіться карту

Загарбники просунулися неподалік Максимільянівки на Донеччині: дивіться карту

Просування окупантів біля Побєди на Донеччині: дивіться карту

Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині: дивіться карту

Ворог має успіхи в Новодмитрівці на Донеччині: дивіться карту

Нагадаємо, напередодні у DeepState повідомили, що російські війська захопили місто Селидове на Донеччині, а також селище Вишневе та село Зоряне.