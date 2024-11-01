Аналітики DeepState повідомили про зміну ситуації на фронті вночі 1 листопада, інформує 24 Канал. У російських загарбників є певні успіхи.
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Де в росіян є просування
Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Новодмитрівці, а також поблизу ще п'яти населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці,
– йдеться у звіті.
Окупанти просунулися біля Новоукраїнки на Донеччині: дивіться карту
Ворог має успіхи поблизу Богоявленки на Донеччині: дивіться карту
Загарбники просунулися неподалік Максимільянівки на Донеччині: дивіться карту
Просування окупантів біля Побєди на Донеччині: дивіться карту
Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині: дивіться карту
Ворог має успіхи в Новодмитрівці на Донеччині: дивіться карту
Нагадаємо, напередодні у DeepState повідомили, що російські війська захопили місто Селидове на Донеччині, а також селище Вишневе та село Зоряне.