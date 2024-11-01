Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні понад 696 тисяч солдатів. Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на 1 листопада.

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Втрати Росії 1 листопада

  • особового складу – близько 696410 (+1460) осіб,
  • танків – 9162 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 18470 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20039 (+26) од,
  • РСЗВ – 1244 (+1) од,
  • засоби ППО – 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),
  • крилаті ракети – 2628 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,
  • спеціальна техніка –3579 (+9)


Втрати ворога 1 листопала / Інфографіка 24 Каналу