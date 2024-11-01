Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні понад 696 тисяч солдатів. Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на 1 листопада.

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Втрати Росії 1 листопада

особового складу – близько 696410 (+1460) осіб,

танків – 9162 (+6) од,

бойових броньованих машин – 18470 (+20) од,

артилерійських систем – 20039 (+26) од,

РСЗВ – 1244 (+1) од,

засоби ППО – 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),

крилаті ракети – 2628 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,

спеціальна техніка –3579 (+9)



Втрати ворога 1 листопала / Інфографіка 24 Каналу