Убытки в размере 150 миллионов долларов: в России во время запуска двигателей взорвался новейший Су-57

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным ведомства, инцидент произошел 29 октября 2026 года на военном аэродроме "Ахтубинск", а стоимость истребителя оценивают примерно в 150 миллионов долларов.

Почему в России мог взорваться Су-57?

Истребитель Су-57 оснащен турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1, которые также известны под названием "Изделие 117".

В ГУР пояснили, что одной из возможных причин взрыва или серьезного повреждения таких двигателей может быть использование некачественного топлива. В то же время подтвержденной причины инцидента разведка не назвала.

Ранее украинская разведка сообщала, что из-за ударов Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в стране-агрессоре сокращается производство авиационного топлива. Это вынуждает Москву все больше полагаться на импорт.

Как Россия получает авиатопливо в обход санкций?

ГУР раскрыло одну из схем поставок авиационного топлива в Россию через Индию и Малайзию.

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По данным разведки, 22 августа танкер российского теневого флота GRIF вывез с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy почти 40 тысяч тонн авиационного топлива Jet A-1.

В сентябре груз перегрузили на другой танкер, подпадающий под санкции, – HALCYON – у восточного побережья Малайзии.

Уже 23 сентября HALCYON доставил в российский порт Находка более 37 тысяч тонн авиатоплива.

Индийская компания Nayara Energy, которой принадлежит НПЗ, частично контролируется российской "Роснефтью". Ей принадлежит 49,13% акций предприятия.

В России сокращается производство авиационного топлива / Фото ГУР

Для каких российских самолетов используется импортное топливо?

В ГУР отметили, что авиационное топливо Jet A-1 совместимо со многими российскими боевыми самолетами, в частности Су-57, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-29 и стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

Также его можно использовать для заправки реактивных ударных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".

По данным разведки, поставками авиационного топлива для производства истребителей Су-57 занимается компания "РН-Аэро", которая входит в структуру "Роснефти" и находится под международными санкциями.

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Кроме того, летом 2026 года Владимир Путин разрешил скрывать информацию о деятельности и объемах поставок этой компании и ряда других структур "Роснефти".

В ГУР подчеркнули, что ужесточение санкций и контроль за их соблюдением остаются важными инструментами ограничения военных возможностей России.

Ранее 24 Канал писал о потере российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск". По данным мониторинговых каналов, самолет полностью сгорел 29 октября во время запуска двигателей. Это уже четвертая потеря истребителя такого типа для России в 2026 году.