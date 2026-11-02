Збитки на 150 мільйонів доларів: у Росії під час запуску двигунів вибухнув новітній Су-57

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними відомства, інцидент стався 29 жовтня 2026 року на військовому аеродромі "Ахтубінськ", а вартість винищувача оцінюють приблизно у 150 мільйонів доларів.

Чому в Росії міг вибухнути Су-57?

Винищувач Су-57 оснащений турбореактивними двигунами АЛ-41Ф1, які також відомі під назвою "Іздєліє 117".

У ГУР пояснили, що однією з можливих причин вибуху або серйозного руйнування таких двигунів може бути використання неякісного пального. Водночас підтвердженої причини інциденту розвідка не назвала.

Раніше українська розвідка повідомляла, що через удари Сил оборони по російських нафтопереробних підприємствах у країні-агресорі скорочується виробництво авіаційного палива. Це змушує Москву дедалі більше покладатися на імпорт.

Як Росія отримує авіапаливо в обхід санкцій?

ГУР розкрило одну зі схем постачання авіаційного палива до Росії через Індію та Малайзію.

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За даними розвідки, 22 серпня танкер російського тіньового флоту GRIF вивіз із індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy майже 40 тисяч тонн авіаційного палива Jet A-1.

У вересні вантаж перевантажили на інший підсанкційний танкер – HALCYON – поблизу східного узбережжя Малайзії.

Уже 23 вересня HALCYON доставив до російського порту Находка понад 37 тисяч тонн авіапалива.

Індійська компанія Nayara Energy, якій належить НПЗ, частково контролюється російською "Роснефтью". Їй належать 49,13% акцій підприємства.

У Росії скорочується виробництва авіаційного палива / Фото ГУР

Для яких російських літаків використовують імпортне паливо?

У ГУР зазначили, що авіаційне паливо Jet A-1 сумісне з багатьма російськими бойовими літаками, зокрема Су-57, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МіГ-29 та стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Також його можна використовувати для заправки реактивних ударних безпілотників "Герань-4" і "Герань-5".

За даними розвідки, постачанням авіаційного палива для виробництва винищувачів Су-57 займається компанія "РН-Аэро", яка входить до структури "Роснефти" та перебуває під міжнародними санкціями.

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Крім того, влітку 2026 року Володимир Путін дозволив приховувати інформацію про діяльність та обсяги постачань цієї компанії й низки інших структур "Роснефти".

У ГУР наголосили, що посилення санкцій і контроль за їх дотриманням залишаються важливими інструментами обмеження військових можливостей Росії.

Раніше 24 Канал писав про втрату російського винищувача Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ". За даними моніторингових каналів, літак повністю згорів 29 жовтня під час запуску двигунів. Це вже четверта втрата винищувача такого типу для Росії у 2026 році.