Вже четвертий за рік: Росія втратила винищувач літак 5-го покоління Су-57, – ЗМІ

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Що відомо про втрату Росією винищувача Су-57?

29 жовтня 2026 року на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області внаслідок нештатної ситуації під час запуску двигунів повністю згорів російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління Су-57.

Згорілий літак на аеродромі "Ахтубінськ" / Фото з мережі

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Це вже четвертий втрачений Су-57 за 2026 рік. Два було уражено навесні на аеродромі "Шагол" біля Челябінська.

Ще один винищувач був збитий "дружнім" вогнем 23 липня в Московській області.

Наприкінці 2025 року Росія мала близько 20 літаків Су-57.

За формою Су-57 нагадує малопомітні винищувачі п'ятого покоління. Він має корпус, плавно з'єднаний із крилами, та спеціальну форму, яка має зменшувати помітність для радарів.

Літак може розвивати швидкість до 2450 кілометрів за годину, а дальність його польоту становить близько 3500 кілометрів. Для порівняння, американський F-22 розганяється до 2756 кілометрів за годину.

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Російський винищувач також має радар із активною фазованою антенною решіткою та системи радіоелектронної боротьби.

Інфрачервона система пошуку і стеження дає змогу виявляти цілі навіть за умов активного радіоелектронного придушення.

Нагадаємо, у травні Росія вперше показала двомісну версію винищувача Су-57, яку, ймовірно, назвали Су-57Д. Новий літак має збільшену кабіну для двох членів екіпажу.