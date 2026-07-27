Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що такий сценарій цілком можливий. Водночас, на його думку, Україні не варто було поспішати з розголошенням деталей, адже це могло б стати основою для масштабної інформаційно-психологічної операції проти Росії.

Що відомо про збиття російського Су-57

Роман Світан зазначив, що мобільні вогневі групи окупантів не мають системи розпізнавання "свій – чужий". Через це вони можуть відкривати вогонь по будь-якій повітряній цілі, яку вважають ворожою.

Наші (українські військові – 24 Канал) цілком могли вклинитися в систему управління та передачі інформації. Саме на це й міг бути розрахунок – використати особливості роботи цих мобільних вогневих груп,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Водночас він переконаний, що публічно повідомляти про можливу причетність українських спецслужб не варто було. Це дозволило б довше підтримувати в російському інформаційному просторі версію про те, що окупанти самі знищують власну авіацію.

Полковник запасу ЗСУ про ворожий Су-57: відео

Можна було б розкрутити хороше ІПСО про те, що російські мобільні вогневі групи збивають російські літаки. Треба думати над подачею такої інформації й не розкривати подібні речі завчасно,

– сказав Світан.

Крім того, цікаво, що він скептично оцінив характеристики самого Су-57. Військовий експерт зауважив, що російський винищувач не відповідає ключовим ознакам літака п'ятого покоління, оскільки поступається сучасним аналогам за технологіями малопомітності, авіонікою та іншими характеристиками. Попри високу вартість, цей літак так і не став конкурентоспроможним на світовому ринку озброєнь.

Нагадаємо, у Підмосков'ї розбився найновіший російський винищувач Су-57, який виконував тренувальний політ. Хоча офіційною версією Кремля є технічна несправність, експерти та розвідники заявляють про знищення літака власною протиповітряною обороною. За даними InformNapalm, інцидент став результатом успішної кібероперації українських спецслужб, які перехопили дані розрахунку ППО Росії та спровокували збій у їхній системі.