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Subaru Outback с новым комплексом систем безопасности представлен в Украине

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Subaru Outback
Subaru Outback

Новый Subaru Outback с началом весны прибыл в Украину. Какие же новшества появились в японском кроссовере?

Так, автомобиль получил новую решетку радиатора, обновленный передний бампер и зеркала заднего вида. Теперь фары головного света полностью светодиодные и оснащены системой, управляющей углом поворота фар в зависимости от положения рулевого колеса, и имеют функцию автоматического переключения дальнего света.

За качественную картинку с трех камер переднего, заднего и бокового обзора, а также оперативное управление всеми функциями мультимедийной системы, отвечает новый 8-дюймовый дисплей. Информационно-развлекательный комплекс также получил навигационную систему TomTom, и поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto для расширенных возможностей связи автомобиля со смартфоном. Кроссовер, в качестве опции может быть оборудован аудиосистемой Harman / Kardon, состоящий из 12 динамиков. Она создает объемное и качественное звучание в салоне благодаря технологии GreenEdge.

Для пассажиров второго ряда предусмотрена регулировка угла наклона спинки задних сидений, а наблюдать за звездами теперь можно благодаря возможности устанавливать в крыше автомобиля люк, что имеет несколько фиксированных положений и функцию защиты от защемления. Для отделки салона предлагается как кожаный, так и тканевый вариант обивки.

Система активной безопасности EyeSight – главная инновация обновленного Outback 2018. Его центральным инструментом является стереокамера, установленная в салоне под лобовым стеклом.

EyeSight имеет ряд важных функций, одна из которых – адаптивный круиз-контроль, что позволяет держать фиксированную дистанцию ​​с движущимся впереди, притормаживать и даже полностью останавливаться, избегая столкновения. Система обнаруживает и распознает различные автомобили, мотоциклы, велосипеды и даже отдельных пешеходов, реагируя также на свет от стоп-сигналов. Электронный помощник следит за рядностью и сигнализирует о выезде за пределы своей полосы движения, если не включен сигнал поворота. EyeSight также способна упредить аварийную ситуацию при парковке: если по ошибке включен режим трансмиссии Drive вместо Reverse и система обнаружит препятствие впереди, то электроника на несколько секунд может ограничить мощность двигателя, помогая избежать досадных, или даже опасных ситуаций.

На рынке Subaru Outback доступен с бензиновым силовым агрегатом объемом 2,5 литра: 16-клапанный мотор имеет 175 л. с. мощности и 235 Нм максимального крутящего момента. В паре с двигателем работает бесступенчатый вариатор Lineartronic. Через коробку передач, что имеет семь виртуальных передач, тяга передается на все колеса. Система симметричного постоянного полного привода распределяет крутящий момент в пропорции 60% на 40%, при изменении дорожных условий это соотношение может меняться автоматически.

Больше о новинке можно узнать на:

http://outback.subaru.ua

https://www.facebook.com/subaru.ukraine/

Источник: 24 Канал
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