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Subaru Outback з новим комплексом систем безпеки представлений в Україні

197 Читать новость на русском
Subaru Outback
Subaru Outback

Новий Subaru Outback з початком весни прибув в Україну. Які ж нововведення з'явилися в японському кросовері?

Так, автомобіль отримав нову решітку радіатора, оновлений передній бампер та дзеркала заднього виду. Тепер фари головного світла – повністю світлодіодні і оснащені системою, що управляє кутом повороту фар в залежності від положення рульового колеса і мають функцію автоматичного перемикання дальнього світла.

За якісну картинку з трьох камер переднього, заднього і бічного огляду, а також оперативне управління всіма функціями мультимедійної системи, відповідає новий 8-дюймовий дисплей. Інформаційно-розважальний комплекс також отримав навігаційну систему TomTom, і підтримку протоколів Apple CarPlay і Android Auto для розширених можливостей зв'язку автомобіля із смартфоном. Кросовер, у якості опції, може бути обладнаний аудіосистемою Harman/Kardon, що складається з 12 динаміків. Вона створює об'ємне і якісне звучання в салоні завдяки технології GreenEdge.

Для пасажирів другого ряду передбачено регулювання кута нахилу спинки задніх сидінь, а спостерігати за зірками тепер можна завдяки можливості встановлювати у даху автомобіля люк, що має кілька фіксованих положень і функцію захисту від затискання. Для оздоблення салону пропонується як шкіряний так і тканинний варіанти оббивки.

Система активної безпеки EyeSight – головна інновація оновленого Outback 2018. Його центральним інструментом є стереокамера, що встановлена ​​у салоні під лобовим склом.

EyeSight має ряд важливих функцій, одна з яких – адаптивний круїз контроль, що дає можливість тримати фіксовану дистанцію з транспортом, що рухається попереду, пригальмовувати і навіть повністю зупинятися, уникаючи зіткнення. Система виявляє і розпізнає різні автомобілі, мотоцикли, велосипеди та навіть окремих пішоходів, реагуючи також на світло від стоп-сигналів. Електронний помічник стежить за рядністю і сигналізує, про виїзд за межі своєї полоси руху, якщо не увімкнено сигнал повороту. EyeSight також здатна запобігти аварійній ситуації при паркуванні: за помилково включеного режиму трансмісії Drive замість Reverse і виявленні перешкоди попереду автомобіля, електроніка на кілька секунд може обмежити потужність двигуна, допомагаючи уникнути прикрих, або навіть небезпечних ситуацій.

На ринку Subaru Outback доступний з бензиновим силовим агрегатом об'ємом 2,5 літра: 16-клапанний мотор має 175 л. с. потужності і 235 Нм максимального крутного моменту. У парі з двигуном працює безступінчастий варіатор Lineartronic. Через коробку передач, що має сім віртуальних передач, тяга передається на усі колеса. Система симетричного постійного повного приводу розподіляє крутний момент в пропорції 60% на 40% при зміні дорожніх умов це співвідношення може змінюватися автоматично.

Більше про новинку ви можете дізнатися на офіційному сайті або у Facebook.

Джерело: 24 Канал
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