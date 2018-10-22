В уряді вдосконалили умови оформлення урядової допомоги у сплаті житло-комунальних послуг. Відповідні зміни були внесені в Постанову КМУ №329.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

За інформацією відомства, з 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії почали діяти наступні зміни:

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1. Не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби ( що складає до 2500 гривень за голову в рік).

2. Субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

3. Право на допомогу від Уряду мають ті родини, у яких опалювальна, а не загальна, площа житла не перевищує 120 кв. метрів для квартири та 200 кв. метрів для індивідуального будинку.

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Якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію вправі призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.

4. На понаднормову площу, але не більше ніж 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

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5. Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Для прикладу, якщо розмір обов’язкового платежу за певну послуг становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, потрібно сплатити за фактично спожитий обсяг – 120 грн.

6. Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати:

Безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу. Комісія з питань призначення житлових субсидій вправі прийняти позитивне для заявника рішення.

Безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості.

Громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально. Тоді субсидію в Україні домогосподарство, де зареєстрована така особа, має змогу отримати на загальних умовах.

7. Якщо субсидію на 2018-2019 роки вже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення у жовтні розрахує автоматично, без повторного звернення з документами.

Розмір своєї субсидії можна дізнатися он-лайн.

Нагадаємо, в уряді також планують посилити контроль над нарахуванням та виплатою субсидій.