Предприятия входят в группу VS Energy, которую контролируют россияне Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Решение об аресте суд принял 11 ноября.

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О каких облэнерго говорится

Суд арестовал:

99,9% акций "Херсоноблэнерго",

72,9% акций "Кировоградоблэнерго",

95,5% акций "Житомироблэнерго",

93,2% акций "Ровнооблэнерго",

96,8% акций "Черновцыоблэнерго".

"Лужниковская" группа

Следователи ГБР проводят досудебное расследование в отношении "преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy. Речь идет о присвоении имущества и действиях с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Прокурор Роман Тулин рассказал, выяснили, что в Украине еще с 2001 года, и по сей день действует эта группа. Ее представляют:

Александр Бабаков – депутат Госдумы России. Представляет путинскую "единую Россию".

Евгений Гинер – президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА. Также он является партнером российской госкорпорации "Ростех", производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения.

Михаил Воеводин – так называемый "вор в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

Как работала схема

В материалах следствия отмечено, что Бабаков имел влияние на высшее политическое руководство Украины в период 2001 – 2014. Он лоббировал интересы преступной группы, чтобы приобрести активы участников противоправной группы.

Гинер обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы, а Воеводин организовывал силовое сопровождение.

Следовательно, в течение 2017 – 2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго по фиктивным операциям перечислили более 1,65 миллиарда гривен на предприятия группы.

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