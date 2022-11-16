Підприємства входять у групу VS Energy, яку контролюють росіяни Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Рішення про арешт суд ухвалив 11 листопада.
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Про які обленерго мовиться
Суд арештував:
- 99,9% акцій "Херсонобленерго",
- 72,9% акцій "Кіровоградобленерго",
- 95,5% акцій "Житомиробленерго",
- 93,2% акцій "Рівнеобленерго",
- 96,8% акцій "Чернівціобленерго".
"Лужниківська" група
Слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy. Мовиться про привласнення майна та дії з метою зміни меж території або державного кордону України.
Прокурор Роман Тулін розповів, з'ясували, що в Україні ще з 2001 року, і до сьогодні діє ця група. Її представляють:
- Олександр Бабаков – депутат Держдуми Росії. Представляє путінську "єдину Росію".
- Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА. Також він є партнером російської держкорпорації "Ростех", яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення.
- Михайло Воєводін – так званий "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".
Як працювала схема
У матеріалах слідства зазначено, що Бабаков мав вплив на вище політичне керівництво України в період 2001 – 2014. Він лобіював інтереси злочинної групи, щоб набути активів учасників протиправної групи.
Гінер забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, а Воєводін організовував силовий супровід.
Відтак протягом 2017 – 2022 років підконтрольні VS Energy обленерго за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи.
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