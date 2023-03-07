Так, судебные решения по аресту активов были изданы уже на третий день после опубликования расследования, а именно 2 марта. Об этом стало известно из Госреестра прав на недвижимое имущество и текстов судебных постановлений.

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О каких компаниях идет речь

Журналисты-расследователи установили, что пенсионерка со Львова владеет 55% долей в компаниях "Истбуд" и "Таун Ленд Компани". При этом первая компания владеет почти гектаром земли на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

Этот участок располагается не только в центре украинской столицы и вблизи удобной транспортной развязки, но и имеет коммерчески выгодное целевое назначение, а именно строительство гостинично-офисного здания.

Ориентировочная рыночная стоимость участка около 160 миллионов гривен,

– подчеркнули в Bihus.Info.

Что касается "Таун Ленд Компани", то она является заказчиком строительства жилого комплекса "Поэтика" в столице. Более того, эта компания числится владелицей ряда объектов незавершенного строительства.

Общая стоимость арестованного имущества достигает 5 миллиардов гривен.

Связь с Медведчуком и Козаком

Раньше журналисты-расследователи установили, что указанные компании связаны со строительным бизнесом нардепа Вадима Столара от "ОПЗЖ". Долю в его бизнесе еще в 2020 году приобрели Виктор Медведчук и экс-нардеп Тарас Козак, которые при этом не появились среди официальных партнеров Столара. А именно тогда совладелицей упомянутых компаний стала 62-летняя Ольга Куць со Львова. Следовательно, этот бизнес на самом деле мог принадлежать бывшим нардепам Украины.

Так что журналисты предположили, что за Куць на самом деле может скрываться само окружение Медведчука, скрывая ценные активы от возможных арестов,

– рассказали в Bihus.Info.

Более того, во время разговора с женщиной выяснилось, что она раньше работала в нескольких львовских фирмах, связанных именно с семьей Тараса Козака. Также сама Ольга признала, что не является реальной владелицей компаний "Истбуд" и "Таун Ленд Компани", а работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность.

По словам Ольги Куць, она не получала и не получает никаких средств от деятельности этих фирм и даже охотно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня".