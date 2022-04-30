Стоимость активов компаний олигарха составляет около 470 миллионов гривен на счетах в "Альфа-банке".

Важно Подсанкционный российский олигарх Фридман жалуется, что "бизнесмены" не оказывают влияния на Путина

По данным следствия, один из российских олигархов вместе с партнерами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк после начала войны России против Украины пытались легализовать и вывести из Украины 1,1 миллиарда гривен этих компаний. Для этого они организовали фиктивные сделки и финансовые операции.

Как пишут украинские СМИ, говорится о российском олигархе Михаиле Фридмане и принадлежащем ему через оффшорные компании "Альфа-банк" Украина. Бенефициарами банка являются российские бизнесмены:

Андрей Косогов (40,96%),

Петр Авен (12,4%),

Михаил Фридман (32,86 %).

Также части есть у итальянской банковской группы UniCredit (9,9%) и Марка Фоундейшена для исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Из суммы 1,1 млрд гривен, которые удалось легализовать, бизнесменам удалось вывести из Украины часть этих средств. Следовательно, по ходатайствам Офиса генпрокурора был наложен арест на активы этих кипрских компаний на сумму более 469 миллионов гривен, которые остались на счетах "Альфа-банка".

Совершение указанных преступных действий начато соучастниками заранее во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности,

– сообщают правоохранители.

Интересно! Ранее основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании, заявил, что санкции против российских миллиардеров введены не по адресу, поскольку бизнесмены не оказывают никакого влияния на руководство страны.