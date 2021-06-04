Суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований, взяв под стражу подозреваемых в мошенничестве бывшего заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника.
Этому предшествовало Взятка в 160 тысяч долларов: задержали заместителя главы Черниговской ОГА
Экс-заместителя главы ОГА взяли под стражу
Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 30 июля 2021 года. В то же время альтернативной мерой пресечения следственный судья Печерского районного суда Киева избрал внесение залога в размере 4 миллионов 400 тысяч гривен каждому.
К слову, следователи ГБР 1 июня задержали экс-заместителя председателя Черниговской ОГА и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса предприятия "Отель "Славянский".
Чиновник с сообщником организовали схему: детали
- По предварительной информации, сообщник за "вознаграждение" в 160 тысяч долларов гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже гостиничного комплекса.
- Деньги предназначались экс-заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.
- Оперативники ГБР задержали сообщников во время передачи взятки. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованном группой.
- Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.