Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, взявши під варту підозрюваних у шахрайстві колишнього заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника.

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Ексзаступника глави ОДА взяли під варту

Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб – до 30 липня 2021 року. Водночас альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав внесення застави у розмірі 4 мільйонів 400 тисяч гривень кожному.

До слова, слідчі ДБР 1 червня затримали ексзаступника голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу підприємства "Готель "Слов'янський".

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