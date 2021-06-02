Двом особам повідомили про підозру за спроби шахрайським шляхом заволодіти коштами. Гроші мав дати підприємець, який хотів приватизувати один з готельних комплексів на Чернігівщині.
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Посадовець оцінив послуги у 160 тисяч доларів
За 160 тисяч доларів посадовець пообіцяв, що забезпечить визнання його переможцем торгів. Також заступник керівника ОДА мав посприяти у підписанні необхідних документів на оформлення права власності.
Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід
Поки що триває слідство, невдовзі підприємливому чиновнику мають обрати запобіжний захід. Досудове розслідування здійснює управління ДБР.
Затримали заступника голови Чернігівської ОДА / Фото Офісу генпрокурора
Посадовець "Нафтогазу" просив 1,4 мільйона гривень хабаря
Зазначимо, що напередодні на Львівщині співробітники СБУ затримали високопосадовця однієї з філій "Нафтогазу". За чималу суму – 1,4 мільйона гривень він обіцяв не створювати перешкод у підключенні житлового будинку до електромережі.