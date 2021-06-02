Двум лицам сообщили о подозрении за попытки мошенническим путем завладеть денежными средствами. Деньги должен был дать предприниматель, который хотел приватизировать один из гостиничных комплексов на Черниговщине.
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Чиновник оценил услуги в 160 тысяч долларов
За 160 тысяч долларов чиновник пообещал, что обеспечит признание его победителем торгов. Также заместитель руководителя ОГА должен был посодействовать в подписании необходимых документов на оформление права собственности.
Вскоре задержанному изберут меру пресечения
Пока идет следствие, вскоре предприимчивому чиновнику должны избрать меру пресечения. Досудебное расследование осуществляет управление ГБР.
Задержали заместителя председателя Черниговской ОГА / Фото Офиса генпрокурора
Чиновник "Нафтогаза" просил 1,4 миллиона гривен взятки
Отметим, что накануне на Львовщине сотрудники СБУ задержали чиновника одного из филиалов "Нафтогаза". За немалую сумму – 1,4 миллиона гривен он обещал не создавать препятствий в подключении жилого дома к электросети.