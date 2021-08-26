По словам Устиновой, она должна уплатить заместителю главного следственного управления полиции Шевцову 80 тысяч гривен моральной компенсации.

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Нардеп напомнила, что это именно ее обидел полицейский.

Публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многих других эпитетов, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера,

– подчеркнула Устинова.

По словам политика, "расследование" длилось пол года. За это время Шевцова оправдали: якобы оскорбительные тексты писал не он, а тот, кто "хакнул" его фейсбук-страницу.

Впоследствии аккаунт "загадочно" вернули владельцу. Устинова отметила, что это"чудо".

Нардеп подчеркнула, что оскорбительный пост со стороны Шевцова был реакцией на инициативу проверить его возможном незаконном обогащении. Однако впоследствии полицейский удалил сообщение.

Политик сообщила, что Шевцов подал 6 судебных исков против нее.

Решение суда: главное

Устинова рассказала, что Печерский суд принял решение, о котором она не знала. В частности, что политик должен заплатить Шевцову фактически 3-месячную заплату.

Судебное заседание состоялось в феврале. Однако Устинова узнала об этом в июле.

Решение суда / Фото со страницы Александры Устиновой

Оскорбительное сообщение Шевцова / Фото со страницы Александры Устиновой

Оскорбительное сообщение Шевцова / Фото со страницы Александры Устиновой

Скандал с Шевцовым: главное

Весной 2020 года Александра Устинова обратилась к руководству МВД с просьбой провести проверку в отношении Евгения Шевцова. Под обращением политику удалось собрать 50 подписей.

"Здесь у меня только один вопрос к Арсену Авакову – вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции еще и на руководящей должности?" – интересовалась тогда Устинова.

Причиной возмущения политика стало журналистское расследование о помещении в Киеве (почти 600 квадратов), которое жена следователя получила "в подарок".

Сообщение Устиновой:

На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Этакие будни депутата.

И если что – это не первоапрельская шутка, а новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все из-за того, что я должна заплатить почти 80! тысяч грн компенсации за нанесенный моральный ущерб целому заместителю главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова – который публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами (см. скрины) от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многих других эпитетов, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера! Так вот – после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! То оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул обратно ))) бывают же такие чудеса.

Кстати "обиделся" полицейский и выдал пост, который потом быстро потер, потому что я написала жалобу, чтобы проверили его возможное незаконное обогащение. Это конечно никто не проверял, а бывший заместитель Авакова сказал мне "чего я пристала, у него жена бывшая жена Насирова". Богатые бюрократы и полицейские они такие.

Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой почтенный человек не может звание офицера иметь!

О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение я даже не знала. Узнала я о том, что должна заплатить почти 3-месячную зарплату бедному, травмированному такой фразой, заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполу на крузаке я из "Дии", где мне пришло сообщение об исполнительном производстве по мне. Пришло оно в июле, а суд оказывается был в феврале (о том, как это произошло я напишу отдельный, думаю для многих шокирующий пост).

Вот так вот. Черта то сняли, а беспредел остался.

Так что там Денис Монастырский когда за реформу криминального блока возьметесь? А то пока у нас такие руководители в Нацполе будут, а внутренняя безопасность будет на слово верить про "хакнутые" аккаунты – дела не будет.