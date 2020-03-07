Депутаты просят Авакова разобраться со следователем полиции Шевцовым: детали
Народные депутаты просят руководство МВД провести проверку в отношении заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Под обращением к Арсену Авакову Александра Устинова собрала подписи 50 коллег. Причиной этому стало расследование журналистов о "подаренном" жене следователя помещении в Киеве на почти 600 квадратов.
Просьбой обеспечить объективное, полное и непредвзятое расследование возможного совершения противоправных действий уже отправлено министру внутренних дел, отметила Устинова на своей странице в фейсбуке.
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Евгений Шевцов, его жена-миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования журналиста Дениса Бигуса,
– подчеркнула депутат.
Кроме того, она показала, как следователь отреагировал на обращение депутатов. У того начался словесный понос с применением обид вроде "тупая овца", "обезьяна" и "умственно отсталое пугало".
"Здесь у меня только один вопрос к Арсену Авакову – вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции еще и на руководящей должности?" – спросила Александра Устинова.
Евгений Шевцов отреагировал на обращение депутатов к Арсену Авакову
Расследование по Шевцову: коротко
Расследование провели журналисты проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом". Оно касается нежилого помещения в центре Киева в размере 587 квадратных метров.
Это помещение в "подарок" получила жена Шевцова Алена наполовину с сыном экс-заместителя председателя СБУ в Киеве Евгения Филимонова – Владиславом.
В это помещение принадлежало Алексею Кикирешко – бизнесмену, владельцу бывшего футбольного клуба "Арсенал-Киев".
Помещение, которое в "подарок" получила жена Шевцова: карта
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Состояние Евгения Шевцова
В декларации следователя сразу бросается в глаза, что почти все имущество, как и доходы семьи Шевцовых – от Алены Шевцовой. Так, в 2018 году именно Шевцов задекларировал доход в почти 350 тысяч гривен, а его жена – 7 миллионов и почти 700 тысяч гривен.
Также на жену зарегистрирована и вся недвижимость:
- квартира в Киеве на 63 квадрата – стоимость почти 670 тысяч гривен;
- земельный участок в Киевской области на 1 тысячу квадратов;
- нежилое помещение в Киеве на 587 квадратов – 50% собственности;
- дом в Горе Киевской области почти 350 квадратов;
- квартира в Киеве на 189 квадратов – стоимость почти 5 миллионов гривен.
Есть у Шевцовых и два автомобиля:
- Lande Rover Range Rover Vogue 2016 года – стоимость такого минимум 55 тысяч долларов или более 1 миллиона 350 тысяч гривен;
- Volkswagen Passat 2017 – стоимость минимум 17 тысяч долларов или почти 420 тысяч гривен.
Lande Rover декларирует жена, а Volkswagen – сам Шевцов, но зарегистрирован он на фирму, которой руководит Алена Шевцова.
Такая же ситуация и с декларируемыми деньгами семьи Шевцовых – когда у Евгения в наличности было только 50 тысяч гривен, то у его жены – настоящее состояние. Всего в наличности и на банковских счетах Алена Шевцова задекларировала почти 18 миллионов гривен и 15 тысяч долларов.