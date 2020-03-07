Депутаты просят Авакова разобраться со следователем полиции Шевцовым: детали

Народные депутаты просят руководство МВД провести проверку в отношении заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Под обращением к Арсену Авакову Александра Устинова собрала подписи 50 коллег. Причиной этому стало расследование журналистов о "подаренном" жене следователя помещении в Киеве на почти 600 квадратов.

Просьбой обеспечить объективное, полное и непредвзятое расследование возможного совершения противоправных действий уже отправлено министру внутренних дел, отметила Устинова на своей странице в фейсбуке.

К слову Элитное имущество и частые путешествия: как живет экс-прокурор Нечипоренко после задержания на взятке

Евгений Шевцов, его жена-миллионерша и их имущество – фигуранты последнего расследования журналиста Дениса Бигуса,

– подчеркнула депутат.

Кроме того, она показала, как следователь отреагировал на обращение депутатов. У того начался словесный понос с применением обид вроде "тупая овца", "обезьяна" и "умственно отсталое пугало".

"Здесь у меня только один вопрос к Арсену Авакову – вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции еще и на руководящей должности?" – спросила Александра Устинова.



Евгений Шевцов отреагировал на обращение депутатов к Арсену Авакову

Расследование по Шевцову: коротко

Расследование провели журналисты проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом". Оно касается нежилого помещения в центре Киева в размере 587 квадратных метров.

Это помещение в "подарок" получила жена Шевцова Алена наполовину с сыном экс-заместителя председателя СБУ в Киеве Евгения Филимонова – Владиславом.

В это помещение принадлежало Алексею Кикирешко – бизнесмену, владельцу бывшего футбольного клуба "Арсенал-Киев".

Помещение, которое в "подарок" получила жена Шевцова: карта

Интересно НАБУ открыло дело против Нефедова: детали

Состояние Евгения Шевцова

В декларации следователя сразу бросается в глаза, что почти все имущество, как и доходы семьи Шевцовых – от Алены Шевцовой. Так, в 2018 году именно Шевцов задекларировал доход в почти 350 тысяч гривен, а его жена – 7 миллионов и почти 700 тысяч гривен.

Также на жену зарегистрирована и вся недвижимость:

квартира в Киеве на 63 квадрата – стоимость почти 670 тысяч гривен;

земельный участок в Киевской области на 1 тысячу квадратов;

нежилое помещение в Киеве на 587 квадратов – 50% собственности;

дом в Горе Киевской области почти 350 квадратов;

квартира в Киеве на 189 квадратов – стоимость почти 5 миллионов гривен.

Есть у Шевцовых и два автомобиля:

Lande Rover Range Rover Vogue 2016 года – стоимость такого минимум 55 тысяч долларов или более 1 миллиона 350 тысяч гривен;

Volkswagen Passat 2017 – стоимость минимум 17 тысяч долларов или почти 420 тысяч гривен.

Lande Rover декларирует жена, а Volkswagen – сам Шевцов, но зарегистрирован он на фирму, которой руководит Алена Шевцова.

Такая же ситуация и с декларируемыми деньгами семьи Шевцовых – когда у Евгения в наличности было только 50 тысяч гривен, то у его жены – настоящее состояние. Всего в наличности и на банковских счетах Алена Шевцова задекларировала почти 18 миллионов гривен и 15 тысяч долларов.