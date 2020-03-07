Депутати просять Авакова розібратися зі слідчим поліції Шевцовим: деталі

Народні депутати просять керівництво МВС провести перевірку щодо заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. Під зверненням до Арсена Авакова нардепка від "Голосу" Олександра Устінова зібрала підписи 50 колег. Причиною цьому стало розслідування журнаілстів про "подароване" дружині слідчого приміщення у Києві на майже 600 квадратів.

Проханням забезпечити об'єктивне, повне та неупереджене розслідування можливого вчинення протиправних дій вже було надіслано міністру внутрішніх справ, зазначила Устінова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Євген Шевцов, його дружина-мільйонерка та їхнє майно – фігуранти останнього розслідування журналіста Дениса Бігуса,

– підкреслила депутатка.

Крім того, вона показала, як слідчий відреагував на звернення депутатів. У того почався словесний пронос з застосуванням образ на кшталт "тупа вівця", "мавпа" і "розумово відстале опудало".

"Тут у мене лише одне питання до Арсена Авакова – ви вважаєте, що така людина може носити звання офіцера та працювати в Національній поліціі ще й на керівній посаді?" – запитала Олександра Устінова.



Євген Шевцов відреагував на звернення депутатів до Арсена Авакова

Розслідування щодо Шевцова: коротко

Розслідування провели журналісти проєкту "Наші гроші з Денисом Бігусом". Воно стосується нежитлового приміщення у центрі Києва розміром у 587 квадратних метрів.

Це приміщення у "подарунок" отримала дружина Шевцова Альона на половину з сином ексзаступника голови СБУ у місті Києві Євгена Філімонова – Владиславом.

До цього приміщення належало Олексію Кікірешку – бізнесмену, власнику колишнього футбольного клубу "Арсенал-Київ".

Приміщення, яке у "подарунок" отримала дружина Шевцова: карта

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Статки Євгена Шевцова

У декларації слідчого одразу вкидається в очі, що майже усе майно, як і доходи сім'ї Шевцових – за Альоною Шевцовою. Так, у 2018 році саме Шевцов задекларував дохід у майже 350 тисяч гривень, а його дружина – 7 мільйонів і майже 700 тисяч гривень.

Також на дружину зареєстрована і вся нерухомість:

квартира у Києві на 63 квадрати – вартість майже 670 тисяч гривень;

земельна ділянка у Київській області на 1 тисячу квадратів;

нежитлове приміщення у Києві на 587 квадратів – 50% власності;

будинок у Горі Київської області на майже 350 квадратів;

квартира у Києві на 189 квадратів – вартість майже 5 мільйонів гривень.

Є у Шевцових і два автомобілі:

Lande Rover Range Rover Vogue 2016 року – вартість такої щонайменше 55 тисяч доларів або понад 1 мільйон 350 тисяч гривень;

Volkswagen Passat 2017 року – вартість щонайменше 17 тисяч доларів або майже 420 тисяч гривень.

Lande Rover декларує дружина, а Volkswagen – сам Шевцов, але зареєстрований він на фірму, якою керує Альона Шевцова.

Такою ж є і ситуація з задекларованими грошима сім'ї Шевцових – коли у Євгена в готівці було лише 50 тисяч гривень, то у його дружини справжні статки. Загалом у готівці та на банківських рахунках Альона Шевцова задекларувала майже 18 мільйонів гривень і 15 тисяч доларів.