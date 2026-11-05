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Водителя скорой помощи, на которой приехала "медикиня" Валентина Молода, взяли под стражу

Дария Черныш
Петропавловская Борщаговская

Фігуранта справи щодо Петропавлівської Борщагівки взяли під варту / Суспільне

Суд избрал меру пресечения в отношении Виктора Ена в связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. В ходе заседания мужчина заявил, что считает себя "свидетелем", а не соучастником.

Об этом 5 ноября сообщило Суспильне.

 
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Что решил суд?

Виктор Йен – мужчина, который приехал на улицу Солнечную и представился водителем экстренной медицинской помощи. Именно он, по данным следствия, привез в дом Валентину Молодую, которая представилась как "медикиня".

Суд избрал мужчине меру пресечения – его взяли под стражу без права на внесение залога. Ену инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований, а также распространение информации о местонахождении военных.

Во время рассмотрения ходатайства Виктор Йен настаивал, что позиционирует себя как свидетель, а не соучастник.

Как отметила прокурор Марина Грушевская, фигурант был сообщником Валентины Молодой. Та по заказу Татьяны Киреевой пыталась помешать работе подразделения и вывезти оттуда одного из военных.

Напомним, ранее Валентину Молодую и Татьяну Кирееву также отправили под стражу в рамках этого дела.

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