Водителя скорой помощи, на которой приехала "медикиня" Валентина Молода, взяли под стражу

Об этом 5 ноября сообщило Суспильне.

Adv

популярные видео

Что решил суд?

Виктор Йен – мужчина, который приехал на улицу Солнечную и представился водителем экстренной медицинской помощи. Именно он, по данным следствия, привез в дом Валентину Молодую, которая представилась как "медикиня".

Суд избрал мужчине меру пресечения – его взяли под стражу без права на внесение залога. Ену инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований, а также распространение информации о местонахождении военных.

Во время рассмотрения ходатайства Виктор Йен настаивал, что позиционирует себя как свидетель, а не соучастник.

Как отметила прокурор Марина Грушевская, фигурант был сообщником Валентины Молодой. Та по заказу Татьяны Киреевой пыталась помешать работе подразделения и вывезти оттуда одного из военных.

Напомним, ранее Валентину Молодую и Татьяну Кирееву также отправили под стражу в рамках этого дела.