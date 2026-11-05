Водія швидкої, на якій приїхала "медикиня" Валентина Молода, взяли під варту

Фігуранта справи щодо Петропавлівської Борщагівки взяли під варту / Суспільне
Суд обрав запобіжний захід для Віктора Єна через події 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці. Під час засідання чоловік заявив, що вважає себе "свідком", а не співучасником.
Про це 5 листопада повідомило Суспільне.
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Що вирішив суд?
Віктор Єн – чоловік, який приїхав на вулицю Сонячну та відрекомендувався водієм екстреної медичної допомоги. Саме він, за даними слідства, привіз до будинку Валентину Молоду, яка представилась як "медикиня".
Суд обрав чоловіку запобіжний захід – його взяли під варту без права на внесення застави. Єну інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших збройних формувань, а також поширення інформації про місце розташування військових.
Під час розгляду клопотання Віктор Єн наполягав, що позиціонує себе як свідок, а не співучасник.
Як зазначила прокурорка Марина Грушевська, фігурант був спільником Валентини Молодої. Та на замовлення Тетяни Кірєєвої намагалася завадити роботі підрозділу та вивезти звідти одного з військових.
Нагадаємо, раніше Валентину Молоду та Тетяну Кірєєву також відправили під варту в межах цієї ж справи.
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