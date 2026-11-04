Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд відправив під варту ще одну підозрювану

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У чому підозрюють Тетяну Кірєєву?

За версією слідства, Кірєєва діяла у змові з Валентиною Молодою та водієм швидкої допомоги, щоб перешкодити роботі військового підрозділу.

Їй інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, поширення інформації про розташування військових, а також організацію масових заворушень.

Прокуратура стверджує, що не пізніше 30 жовтня Кірєєва домовилася з Молодою про спільні дії. Зокрема, вона нібито поширила в телеграм-групі інформацію про розташування військового об'єкта.

Наступного дня водій швидкої допомоги Віктор Єна, за даними слідства, приїхав до будинку, зняв територію на відео та передав запис Молодій.

Уже 2 листопада Молода разом із водієм прибула на місце. Як стверджують прокурори, жінка у медичній формі знімала відео та закликала інших людей приїхати до будівлі. Це, за версією слідства, призвело до блокування в'їздів і виїздів та перешкоджало діяльності військових.

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Що Кірєєва розповіла в суді?

Підозрювана заперечила, що мала намір перешкоджати роботі військових. За її словами, вона звернулася до Валентини Молодої за порадою сестри, оскільки шукала допомоги для знайомого військовослужбовця Андрія Кулєшова.

Кірєєва розповіла, що Молода запропонувала послугу "екстреної евакуації" з ТЦК та військових частин. Для цього потрібно було зареєструвати чоловіка у спеціальному застосунку та завантажити його документи.

Жінка підтвердила, що бачила вартість послуги – 107 тисяч гривень, однак заперечила, що з неї вимагали ці гроші.

За словами Кірєєвої, 2 листопада вона приїхала до будинку разом із двома сестрами, щоб домогтися госпіталізації Андрія. Вона стверджує, що не організовувала натовп і не закликала людей до сутичок.

Я просто хотіла донести керівництву "Азову", що є певна команда, яка прикривається їхнім ім'ям і займається дуже непорядними речами. Щоб таких не було. Вони ганьблять армію– заявила підозрювана.

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Адвокат Рустам Нурієв також наполягав, що дії його підзахисної були спрямовані виключно на отримання медичної допомоги для знайомого, а не на перешкоджання діяльності військової частини.

Що відомо про сутички у Петропавлівській Борщагівці?

2 листопада біля будинку, який використовували як тимчасовий пункт розміщення військовослужбовців Нацгвардії, виникли сутички. У соцмережах поширювали непідтверджені повідомлення про нібито незаконне утримання та катування людей.

Згодом з'ясувалося, що в будівлі перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину. Четверо з них потребували медичної допомоги та були госпіталізовані.

3 листопада стало відомо про затримання Валентини Молодої, яка приїхала до будинку на автомобілі швидкої допомоги. 4 листопада суд також відправив її під варту.