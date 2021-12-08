О том, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Демчишина, говорит решение суда.

Ранее Подозревают в содействии террористам: экс-министра Демчишина вызывают на допрос в ГБР

Суд разрешил задержать Демчишина

Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в решении.

Бывший министр не позднее 36 часов с момента задержания должен быть доставлен в суд. По последней информации СМИ, Демчишин находится не на территории Украины.

Напомним, в ноябре следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований заочно вручили Демчишину подозрение в контрабанде угля с оккупированного Донбасса.

"Угольное дело" Виктора Медведчука: что известно

Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе. 12 ноября Государственное бюро расследований по этому делу сообщило о подозрении и бывшему министру энергетики и угольной промышленности.

Сам Демчишин заявил, что дело "сфальсифицировано" и носит "чисто политический характер".

Однако, по версии следствия, экс-министр вынудил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с боевиками. В частности, по поставке угля более чем на 3 миллиарда гривен.

Кстати – Самые большие украинские патриоты распространяли фейк о Медведчуке: смотрите видео