Будет довольно сложная моральная ситуация и тяжелое моральное состояние, а также – запоздалое прозрение у многих. Очевидно, что пропаганда не сможет преломить успех. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Конечная остановка – Гаага

Так, деоккупация Крыма будет означать полное фиаско Владимира Путина. Есть программа минимум – границы 23 февраля 2022 года. Если оккупантов выгонят за эти пределы, диктатор потерпит абсолютное поражение.

"Если будет что-то большее – это будет сокрушительное поражение Путина. И даже если освободят только Крым – идентично", – отметил Геннадий Гудков.

Освобождение полуострова, отмечает он, будет равно окончанию всей войны России против Украины. Гудков подчеркнул, что у безумных рупоров Кремля нет возможности выйти из этой ситуации.

Если у условного Николая Патрушева есть возможность позвонить Уильяму Бернсу и сказать: "Слушай передай Джо Байдену, что мы все поняли, мы освобождаемся от своего вождя, а вы дайте нам гарантии безопасности". Так у этих – нет,

– акцентировал оппозиционер.

Диктатора может отстранить от власти только близкое окружение при поддержке силовиков. А у российских пропагандистов нет никакого шанса, они будут до конца.

Перестроиться, переобуться, переквалифицироваться они не могут. Их ждет Гаага. Скабеева истерит, потому что точно понимает, что девушка молодая, поэтому она точно доживет до суда. Если не произойдут трагические события в России,

– уверяет Гудков.

Интересно, продолжил Гудков, какую камеру для нее подготовят. Возможно, персональную. Это будет зависеть от количества обвиняемых, доставленных в Гаагу. "Что-то плохое ее ждет, это 100%. И Соловьева, он крепкий парень",

В России немало сеющих рознь и поддерживающих все эти нацистские лозунги и методы. "Мы увидим грандиозное зрелище. Это объясняется не тяжестью преступлений и жестокостью войны, хотя все это тоже есть, а современными методами коммуникации", – заметил оппозиционер.

Нюрнбергский трибунал не транслировался широко, потому что не было такой возможности, и война не шла в режиме онлайн.

"И показания, и сдачи – все будет в прямом эфире. Это будет обсуждаться сотнями миллионов людей. Такого зрелища, которое нас ждет после поражения путинского режима, мир еще не знал. Впереди много интересного", – подытожил Геннадий Гудков.

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Пропагандисты не устают удивлять