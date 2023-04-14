Буде доволі складна моральна ситуація та важкий моральний стан, а також – запізніле прозріння у багатьох. Очевидно, що пропаганда не зможе переломити успіху. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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Кінцева зупинка – Гаага

Так, деокупація Криму означатиме повне фіаско Владіміра Путіна. Є програма мінімум – кордони 23 лютого 2022 року. Якщо окупантів виженуть за ці межі, диктатор зазнає абсолютної поразки.

"Якщо буде щось більше – це буде нищівна поразка Путіна. І навіть якщо звільнять лише Крим – ідентично", – відзначив Геннадій Гудков.

Звільнення півострова, наголошує він, дорівнюватиме закінченню всієї війни Росії проти України. Гудков наголосив, що у божевільних рупорів Кремля немає можливості вийти з цієї ситуації.

Якщо в умовного Ніколая Патрушева є можливість подзвонити Уільяму Бернсу і сказати: "Слухай, передай Джо Байдену, що ми все зрозуміли, ми звільняємося від свого вождя, а ви дайте нам гарантії безпеки". То у цих – ні,

– акцентував опозиціонер.

Диктатора може усунути від влади лише близьке оточення за підтримки силовиків. А російські пропагандисти не мають жодного шансу, вони будуть до кінця.

Перелаштуватися, перевзутися, перекваліфікуватися вони не можуть. На них чекає Гаага. Скабєєва істерить, бо точно розуміє, що дівчина молода, тож вона точно доживе до суду. Якщо не відбудуться якісь трагічні події у Росії,

– запевняє Гудков.

Цікаво, продовжив Гудков, яку камеру для неї підготують. Можливо, персональну. Це буде залежати від кількості звинувачених, яких доставлять у Гаагу. "Щось погане на неї чекає, це 100%. І на Соловйова, він міцний хлопець",

У Росії чимало які сіють ворожнечу й підтримують усі ці нацистські лозунги й методи. "Ми побачимо грандіозне видовище. Це пояснюється не тяжкістю злочинів і жорстокістю війни, хоча усе це теж є, а сучасними методами комунікації", – зауважив опозиціонер.

Нюрнберзький трибунал не транслювався широко, тому що не було такої можливості, і війна не йшла у режимі онлайн.

"І свідчення, і здачі – усе буде в прямому ефірі. Це обговорюватиметься сотнями мільйонів людей. Такого видовища, яке на нас чекає після поразки путінського режиму, світ ще не знав. Попереду багато цікавого", – підсумував Геннадій Гудков.

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Пропагандисти не втомлюються дивувати