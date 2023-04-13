Цинічну заяву Мединський зробив в інтерв'ю одному з російських пропагандистських ЗМІ. Ба більше, він заявив, що "не відчуває ненависті до України та її народу", повідомляє 24 Канал.

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"Мені глибоко симпатичний український народ"

Радник Владіміра Путіна дав інтерв’ю російським пропагандистам, яке буквально кишить цинічними заявами. Зокрема, Мединський підкреслив, що не вважає всіх українців "бандерівцями". На його маразматичну думку, є лише частина "ідеологічно зазомбованих" і, начебто, треба відрізняти "український режим, український народ та інше".

Повномасштабна війна триває вже другий рік. Після звірств у Бучі й Ірпені, катувань і вбивств українських військовополонених та цивільних, масові поховання, які виявляють на деокупованих територіях, російська пропаганда продовжує цинічно говорити про те, що "Росія не має конфлікту з Україною".

Ми, на жаль, маємо конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями вибудовували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією. Нас хотіли зробити колонією з XVII століття, то одні, то інші, то треті,

– цинічно заявив кремлівський посіпака.

Ба більше, він підкреслив, що "не відчуває ненависті до українців", а навпаки – симпатизує йому. Окрім того, радник диктатора наполіг на тому, що проведення так званої "спецоперації" було "неминучим".

Російська пропаганда пробила чергове дно

Росіяни запустили масштабну ІПСО із Володимиром Зеленським. Окупанти поширюють буцімто "французький" мультфільм, у якому президента України зображують алкоголіком і наркоманом. А першу леді Олену Зеленську – саме тією, на кого робить ставки Захід.

Окрім того, у мультику головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито "доповідає" Зеленському, що "битву за Бахмут програли".

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що інформаційно-психологічну операцію окупанти запустили ще у березні. Тоді вони створили фейкові сторінки у популярних соцмережах, на яких розповсюджують "французький мультфільм".