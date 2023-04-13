Однак в Росії традиційно намагаються відбілити свою репутацію. Пропагандистські телеграм-канали почали поширювати наратив про те, що Україна винна у тому, що росіяни відрізали голову полоненому військовослужбовцю, передає 24 Канал.

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Країна-гній знову показала своє істинне лице

Деякі російські канали пишуть, що публікація ролика – це спроба показати російських солдатів як нелюдів.

Ціль противника – знищити Росію, розчленувати й стерти з лиця нашу країну, змусити нас сумніватись в собі, змусити нас соромитися слова "російський",

– йдеться у повідомленні окупантів.

Російські канали знову намагаються звинуватити у всьому Україну / Скриншот

Ми ж нагадаємо, що загарбники власноруч поширювали відео, де українському військовополоненому відрізають голову. А громадяни Росії, схвально реагуючи на страту військового, вкотре довели, що вони – звірі без найменшої каплі емпатії, людяності та адекватності.

Зверніть увагу! Зараз усі українці відчувають лють та ненависть до російських окупантів. Її потрібно конвертувати у допомогу для Збройних Сил України. 24 Канал проводить терміновий збір для захисників з аеророзвідки 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Вони потребують квадрокоптерів для виявлення та знищення окупантів. Долучитись до збору можна за посиланням. Конвертуйте свою лють у донати для захисників!

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