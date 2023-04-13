Однако в России традиционно пытаются отбелить свою репутацию. Пропагандистские телеграмм-каналы начали распространять нарратив о том, что Украина виновата в том, что россияне отрезали голову пленному военнослужащему, передает 24 Канал.

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Страна-гной снова показала свое истинное лицо

Некоторые российские каналы пишут, что публикация ролика – это попытка показать русских солдат как извергов.

Цель противника – уничтожить Россию, расчленить и стереть с лица нашу страну, заставить нас сомневаться в себе, заставить нас стыдиться слова "русский",

– говорится в сообщении окупантов.

Российские каналы снова пытаются обвинить во всем Украину / Скриншот

Мы же напомним, что захватчики собственноручно распространяли видео, где украинскому военнопленному отрезают голову. А граждане России, одобрительно реагируя на казнь военного, еще раз доказали, что они – звери без малейшей капли эмпатии, человечности и адекватности.

Обратите внимание! Сейчас все украинцы чувствуют ярость и ненависть к российским оккупантам. Ее нужно конвертировать в помощь Вооруженным Силам Украины. 24 Канал проводит срочный сбор для защитников по аэроразведке 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха. Они нуждаются в квадрокоптерах для обнаружения и уничтожения оккупантов. Присоединиться к сбору можно за ссылкой. Конвертируйте свою ярость в донаты для защитников!

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