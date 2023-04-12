Про це заявила заступниця міністра. Ганна Маляр підкреслила, що російські воєнні злочинці обов'язково відповідатимуть.

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"Ворог хоче нас залякати"

Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців,

– підкреслила Маляр.

Також заступниця міністра оборони додала, що наразі Україна робить усе, аби упізнати загиблого. Однак, важливо розуміти, що ідентифікація по відео, а тим більше людини в таких обставинах є надзвичайно складним завданням.

"Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", – додала Маляр. Міноборони закликає зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних кадрів.

Пам'ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору,

– підсумувала заступниця голови оборонного відомства.

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Володимир Зеленський відреагував на страту полоненого

Президент відреагував на страту окупантами українського захисника. Він наголосив, що це відео Росії, якою вона є.

Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту, зокрема лідерів, негайно відреагувати. "Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати – як легко ці звірі вбивають", – підкреслив глава держави. Також він зазначив, законна відповідальність за все буде.

Важливо! Весь світ має побачити, як російські загарбники, порушуючи норми міжнародного права, страчують полонених. Це ще один доказ, що Росія – держава-терорист. Міжнародна спільнота має негайно відреагувати. Окрім того, Україні терміново потрібна допомога, зокрема, більше зброї, аби якнайшвидше перемогти кривавих російських терористів.