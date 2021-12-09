В деле украинца теперь поставили точку. Об этом сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

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Все иски отклонены. Решение миланского суда оставили в силе. Ура!
– написал активист в фейсбуке.

В комментариях пользователи радуются новости и поздравляют с победой.

Что известно о Маркиве

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Полное сообщение активиста в фейсбуке

В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решение миланского суда оставили в силе. Ура!