У справі українця тепер поставили крапку. Про це повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

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Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!

– написав активіст у фейсбуці.

У коментарях користувачі радіють новині і вітають із перемогою.

Що відомо про Марківа

3 листопада 2020 року італійський апеляційний суд повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували в причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі. Марківа затримали в італійському аеропорту в 2017 році.

Згодом сторона обвинувачення оскаржила його виправдальний вирок. Марків стверджував, що цій історії ще нема кінця. Після трирічного ув'язнення в Італії Віталій Марків повернувся на службу до Нацгвардії.

20 жовтня у Віталія Марківа та його дружини Діани народився син. Вона опублікувала щемливе фото малюка у лікарняному ліжечку. На ньому було видно хлопчика у синьому костюмчику та синій шапці.

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Повний допис активіста у фейсбуці

У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!

