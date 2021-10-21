Про визначну подію у житті Марківа повідомив Олесь Горобецький. Він привітав подружжя із народженням сина.
До теми Після років незаконного ув'язнення: Марків повернувся на службу до Нацгвардії
Щиро вітаю Віталія Марківа та Діану Марків з народженням сина! Найкращі побажання новонародженому та батькам! Щасливої долі та многая літа,
– написав Горобецький.
Діана Марків опублікувала щемливе фото малюка у лікарняному ліжечку. На ньому видно хлопчика у синьому костюмчику та синій шапці. Обличчя дитини матір закрили карткою з інформацією про новонародженого.
У Віталія Маркіна народився син / Фото Діани Марків
Що відомо про Віталія Марківа
- Марків – нацгвардієць, який воював на Донбасі.
- 30 червня 2017 року італійська поліція заарештувала його в аеропорту Болоньї. Українця запідозрили у нібито вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
- У липні 2019 року суд у місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці. Водночас жодних прямих доказів причетності військового до злочину не було.
- Україна наполягала на непричетності нашого громадянина до злочину. За даними українського слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу, який вели окупанти.
- 29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядали апеляцію у справі. Адвокати надали факти того, що сторона звинувачення використала некоректний переклад слів Віталія.
- 3 листопада суд присяжних виправдав українця. Вже наступного дня Марків повернувся на Батьківщину.