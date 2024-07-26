Накануне нападающего, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, задержали правоохранители. Сейчас в суде ему избирают меру пресечения.

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Подозреваемому в убийстве Фарион выбирают меру пресечения

В 17:12 заседание суда по мере пресечения подозреваемому в убийстве Фарион возобновили. Но адвокат подозреваемого Игорь Сулима попросил технический перерыв на 5 – 10 минут. В настоящее время процесс продолжается.

В то же время прокурор просит меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве. В сети также показали видео из зала суда, где подозреваемый отказался отвечать на вопросы судьи.

Суд по убийству Ирины Фарион: смотрите видео