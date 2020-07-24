Суд избрал меру пресечения сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша
Харьковский суд избрал меру пресечения сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша. Суд назначил 43-летнему Дмитрию Михайленко наказание в виде содержания под стражей в течение 60 дней. Он имеет право внести залог.
Полиция смогла установить сообщника луцкого террориста и сообщила ему о подозрении 21 июля. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Харьковский сообщник луцкого террориста регулярно отправлял ему оружие
Что известно о мере пресечения сообщнику луцкого террориста
- Сумма залога – 175 тысяч гривен, Об этом объявил 24 июля судья Орджоникидзевского районного суда Харькова.
- На содержании под стражей настаивал следователь Дмитрий Дорошенко. Избрание такой меры пресечения мотивировал наличием оружия во время обысков и риском незаконного влияния на свидетелей.
- Сам подозреваемый просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Уверял, что не будет скрываться от следствия и мешать расследованию.
Что в суде говорил сам подозреваемый
На заседании мужчина признал, что найденное оружие принадлежит ему и сказал, что часть является зарегистрированной, а часть – нет. То, что торговал оружием и боеприпасами, отрицает. Он также отметил, что ничего не скрывал, не отказывался, не оказывал сопротивление, сотрудничал со следствием.
Признаю свою вину и полностью раскаиваюсь, что не сдал ранее оружие из-за страха. У меня два несовершеннолетних ребенка, мать-пенсионерка. Никогда не был террористом и не торговал оружием,
– заявил задержанный.
Михайленко заверил, что "поддерживает конституционную власть Украины, а также помогает Вооруженным силам Украины противостоять оккупации".
В чем правоохранители обвиняют Михайленко
- Ранее правоохранители наведались домой к Дмитрию Михайленко и установили, что он регулярно поставлял своему сообщнику оружие и боеприпасы. Полиция обыскала два дачных дома, принадлежащих подозреваемому. Впрочем, там ничего не нашли.
- Глава харьковской полиции уверяет, что правоохранители знают круг "клиентов" Дмитрия Михайленко. По информации правоохранителей, Михайленко отправлял оружие не только в Луцк. Он вообще занимался торговлей оружием, поэтому отправлял свои "посылки" и в другие города.
- Полиция сообщила ему о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
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Захват заложников в Луцке: главное
- В Луцке 21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники 14 его пассажиров. Так он удерживал их в течение более 12 часов.
- Впоследствии террорист добровольно сдался силовикам, а никто из заложников не пострадал. Операцию совместно проводили полиция и СБУ.
- В тот же день задержали Дмитрия Михайленко по подозрению в помощи луцкому террористу. Его задержали именно из-за посылки Кривошу с неизвестным содержимым.
- Позже в доме харьковчанина провели обыски и нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Их он якобы привозил с зоны боевых действий на Донбассе. Еще два обыска провели на дачах, но там оружия не было.