Харківський суд обрав запобіжний захід спільнику луцького терориста Максима Кривоша. Суд призначив 43-річному Дмитру Михайленку покарання у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів. Він має право внести заставу.

Поліція змогла встановити спільника луцького терориста і повідомила йому про підозру 21 липня. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Харківський спільник луцького терориста регулярно відправляв йому зброю

Що відомо про запобіжний захід спільнику луцького терориста

Сума застави – 175 тисяч гривень . Про це оголосив суддя Орджонікідзевського районного суду Харкова.

. Про це оголосив суддя Орджонікідзевського районного суду Харкова. На триманні під вартою наполягав слідчий Дмитро Дорошенко. Обрання такого запобіжного заходу мотивував наявністю зброї під час обшуків та ризиком незаконного впливу на свідків.

Сам підозрюваний просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Запевняв, що не переховуватиметься від слідства та не заважатиме розслідуванню.

Що в суді казав сам підозрюваний

На засіданні чоловік визнав, що знайдена зброя належить йому та сказав, що частина є зареєстрованою, а частина – ні. Те, що торгував зброєю і боєприпасами, заперечує. Він також наголосив, що нічого не приховував, не відмовлявся, не чинив опір, співпрацював зі слідством.

Визнаю свою провину та повністю розкаююся, що не здав раніше зброю через страх. В мене дві неповнолітні дитини, мати-пенсіонерка. Ніколи не був терористом і не торгував зброєю,

– заявив затриманий.

Михайленко запевнив, що "підтримує конституційну владу України, а також допомагає Збройним силам України протистояти окупації".

В чому правоохоронці звинувачують Михайленка

Раніше силовики навідалися додому до Дмитра Михайленка та встановили, що він регулярно постачав своєму спільнику зброю і боєприпаси. Поліція обшукала два дачні будинки, що належать підозрюваному. Втім там нічого не знайшли.

зброю і боєприпаси. Поліція обшукала два дачні будинки, що належать підозрюваному. Втім там нічого не знайшли. Очільник харківської поліції запевняє, що правоохоронці знають коло "клієнтів" Дмитра Михайленка. За інформацією правоохоронців, Михайленко відправляв зброю не лише у Луцьк. Він загалом займався торгівлею зброєю, тож направляв свої "посилки" й в інші міста.

За інформацією правоохоронців, Михайленко відправляв зброю не лише у Луцьк. Він загалом займався торгівлею зброєю, тож направляв свої "посилки" й в інші міста. Поліція повідомила йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

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