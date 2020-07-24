Суд обрав запобіжний захід спільнику луцького терориста Максима Кривоша
Харківський суд обрав запобіжний захід спільнику луцького терориста Максима Кривоша. Суд призначив 43-річному Дмитру Михайленку покарання у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів. Він має право внести заставу.
Поліція змогла встановити спільника луцького терориста і повідомила йому про підозру 21 липня. Про це повідомляє 24 канал.
Важливо Харківський спільник луцького терориста регулярно відправляв йому зброю
Що відомо про запобіжний захід спільнику луцького терориста
- Сума застави – 175 тисяч гривень. Про це оголосив суддя Орджонікідзевського районного суду Харкова.
- На триманні під вартою наполягав слідчий Дмитро Дорошенко. Обрання такого запобіжного заходу мотивував наявністю зброї під час обшуків та ризиком незаконного впливу на свідків.
- Сам підозрюваний просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Запевняв, що не переховуватиметься від слідства та не заважатиме розслідуванню.
Що в суді казав сам підозрюваний
На засіданні чоловік визнав, що знайдена зброя належить йому та сказав, що частина є зареєстрованою, а частина – ні. Те, що торгував зброєю і боєприпасами, заперечує. Він також наголосив, що нічого не приховував, не відмовлявся, не чинив опір, співпрацював зі слідством.
Визнаю свою провину та повністю розкаююся, що не здав раніше зброю через страх. В мене дві неповнолітні дитини, мати-пенсіонерка. Ніколи не був терористом і не торгував зброєю,
– заявив затриманий.
Михайленко запевнив, що "підтримує конституційну владу України, а також допомагає Збройним силам України протистояти окупації".
В чому правоохоронці звинувачують Михайленка
- Раніше силовики навідалися додому до Дмитра Михайленка та встановили, що він регулярно постачав своєму спільнику зброю і боєприпаси. Поліція обшукала два дачні будинки, що належать підозрюваному. Втім там нічого не знайшли.
- Очільник харківської поліції запевняє, що правоохоронці знають коло "клієнтів" Дмитра Михайленка. За інформацією правоохоронців, Михайленко відправляв зброю не лише у Луцьк. Він загалом займався торгівлею зброєю, тож направляв свої "посилки" й в інші міста.
- Поліція повідомила йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
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Захоплення заручників у Луцьку: головне
- У Луцьку 21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус і взяв у заручники 14 його пасажирів. Так він утримував їх впродовж понад 12 годин.
- Згодом терорист добровільно здався силовикам, а ніхто з заручників не постраждав. Операцію спільно проводили поліція й СБУ.
- Того ж дня затримали Дмитра Михайленка за підозрою в допомозі луцькому терористу. Його затримали саме через посилки Кривошу з невідомим умістом.
- Пізніше у будинку харків'янина провели обшуки й знайшли цілий арсенал зброї й боєприпасів. Їх він буцімто привозив з зони бойових дій на Донбасі. Ще два обшуки провели на дачах, але там зброї не було.