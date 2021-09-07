Однако ни штраф, ни запрет вождения не повлияли на нарушителя. Именно поэтому суд решил конфисковать авто.

Важно Стоимостью в несколько премиальных авто: в Швейцарии женщина должна оплатить рекордный штраф

Кроме конфискации Mitsubishi Lancer, суд назначил нарушителю штраф 51 000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет.

Обратите внимание! Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Мужчина и раньше имел проблемы с законом

Выяснилось, что Сергей Климов в третий раз за год сел за руль своего Mitsubishi Lancer пьяным. Из материалов админпроизводства стало известно, что Октябрьский райсуд уже дважды привлекал к ответственности мужчину за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – 16 ноября и 21 декабря.

В обоих случаях суд назначал:

10 200 гривен штрафа,

лишал Климова права управлять автомобилем на срок 1 год.

5 июня 2021 года мужчину в третий раз задержали пьяным за рулем. На судебное заседание Сергей так и не явился. Поэтому суд постановил, что для прекращения такой противоправной деятельности транспортное средство подлежит конфискации.