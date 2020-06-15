6 лет назад боевики сбили украинский военный самолет Ил-76, перевозивший украинских десантников в Луганск. Суд признал виновным в катастрофе генерал-майора Виктора Назарова, его приговорили к 7 годам заключения. Однако тот подал на апелляцию – рассмотрение продолжается уже второй год.

Точка в этой истории должна была быть поставлена ​​завтра, 16 июня, в Днепропетровском апелляционном суде. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Иляна Гайдук, сестра одного из погибших десантников.

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Именно в этот день должно было состояться решающее судебное заседание в апелляции. Однако вечером 15 июня секретарь суда сообщила адвокату родственников погибших, что одна из членов коллегии судей заболела. Поэтому заседание, вероятно, могут перенести. Сейчас точной информации об этом нет.

Либо суд опять будет затягиваться… либо рассчитывают на то, что родители не приедут и примут решение, которое будет выгодно стороне обвиняемых,

– отметила Гайдук.

"За 6 лет таких моральных и психологических издевательств – ничего нового для нас. Мы продолжаем свою борьбу. Завтрашний день покажет, что будет дальше", – добавила она.

Волонтер подчеркнула: рассмотрение дела в апелляции и так затянулось уже на 2 года. Сначала семьи погибших ждали повторной военной экспертизы. Наконец, ее результаты оказались однозначными. Военные эксперты определяют Назарова виновным в катастрофе.

Что известно о сбитии Ил-76 над Луганском? Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2014 года. Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В авиакатастрофе погибли 49 человек, в том числе 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Это стало крупнейшей с начала АТО и одновременной самой большой потерей ВСУ за период ее независимости. Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова. Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается. СБУ установила причастность Кремля к сбитию самолета.

Я не имею желания мести как таковой. Количество лет – пусть этим занимаются судьи. Нам, родным погибших, не станет легче от того, что Назарова посадят. Мы разве перестанем ездить по судам и требовать справедливости,

– пояснила она.

И подчеркнула: единственного, чего хочется – чтобы такие генералы не управляли украинской армией. Ведь еще с 2014 года семьи погибших обращались к президенту с просьбой отстранить Назарова от работы, чтобы не страдали и не погибали люди.

"К сожалению, нашей армией продолжают руководить "паркетные" генералы. Если приговор Назарову станет примером для всех других, надо думать и взвешивать, прежде чем принимать решения, они ответственны за жизни людей... Тогда это, пожалуй, того стоит", – считает Гайдук.

Обратите внимание! Ранее суд первой инстанции решил присудить 500 тысяч гривен компенсации семьям погибших десантников и членам экипажа самолета Ил-76.

Гайдук рассказала, что ее семья получила эти деньги еще в 2014 году, как и все семьи погибших героев российско-украинской войны. Однако больше ничего государство не доплачивало. "Деньги – это далеко не то, что побуждает нас к расследованию и установлению справедливости", – отметила она.