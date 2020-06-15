6 років тому бойовики збили український військовий літак Іл-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Суд визнав винним у катастрофі генерал-майора Віктора Назарова, його засудили до 7 років ув'язнення. Проте той подав на апеляцію – її розгляд триває вже другий рік.

Крапка у цій історії мала бути поставлена завтра, 16 червня, в Дніпропетровському апеляційному суді. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла Іляна Гайдук, сестра одного з загиблих десантників.

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Саме у цей день мало б відбутися вирішальне судове засідання в апеляції. Проте ввечері 15 червня секретар суду повідомила адвокату родичів загиблих, що одна з членів колегії суддів захворіла. Тому засідання, ймовірно, можуть перенести. Наразі точної інформації про це немає.

Або суд знову буде затягуватися... Або розраховують на те, що батьки не приїдуть і ухвалять рішення, яке буде вигідне стороні обвинувачених,

– зазначила Гайдук.

"За 6 років таких моральних та психологічних знущань – нічого нового для нас. Ми продовжуємо свою боротьбу. Завтрашній день покаже, що буде далі", – додала вона.

Волонтерка підкреслила: розгляд справи у апеляції й так затягнувся вже на 2 роки. Спочатку родини загиблих чекали повторної військової експертизи. Врешті, її результати виявилися однозначними. Військові експерти визначають Назарова винним у катастрофі.

Що відомо про збиття Іл-76 над Луганськом? Трагедія трапилася у ніч на 14 червня 2014 року. Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.



В авіакатастрофі загинули 49 людей, зокрема 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади. Це стало найбільшою з початку АТО і одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності.



Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова. Згодом суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі. СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.

Зазначимо, що суд першої інстанції засудив Назарова до 7 років ув'язнення. Іляна Гайдук пояснила, чи були рідні загиблих задоволеними таким рішенням, і якого вердикту вони чекають зараз від апеляції.

Я не маю бажання помсти як такої. Кількість років – хай цим займаються цим судді. Нам, рідним загиблих, не стане легше від того, що Назарова посадять. Ми хіба перестанемо їздити по судах і вимагати справедливості,

– пояснила вона.

Й наголосила: єдиного, чого хочеться – аби такі генерали не керували української армією. Адже ще з 2014 року родини загиблих зверталися до президента з проханням відсторонити Назарова від роботи, щоб не страждали та не гинули люди.

"На жаль, в нашій армії продовжують керувати "паркетні" генерали. Якщо вирок Назарову стане прикладом для всіх інших, що треба думати та зважувати, перш ніж ухвалювати рішення, що вони відповідальні за життя людей… Тоді це, мабуть, того варте", – вважає Гайдук.

Зверніть увагу! Раніше суд першої інстанції вирішив присудити 500 тисяч гривень компенсації родинам загиблим десантників та членів екіпажу літака Іл-76.



Гайдук розповіла, що її родина отримала ці гроші ще в 2014 році, як і всі родини загиблих героїв російсько-української війни. Проте більше нічого держава не доплачувала. "Гроші – це далеко не те, що спонукає нас до розслідування та встановлення справедливості", – наголосила вона.