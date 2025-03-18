Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и решение Сосновского районного суда. Мужчина присоединился к заседанию онлайн.

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Что решил суд

На заседании рассматривали ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток на 2 месяца.

Обвинение считает, что риски не изменились, а подсудимый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей. Более того, митрополит будто продолжает совершать преступления, в которых его обвиняют.

Однако суд отказал и применил Снигиреву меру пресечения в виде личного обязательства до 18 мая 2025 года, в частности, заставив его прибывать по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелем.

Справка: мера пресечения не является наказанием и предназначена для дисциплинирования поведения обвиняемого и минимизации приведенных прокурором рисков.

По словам митрополита, дела против него "сфабрикованы СБУ", а из-за ночного домашнего ареста он не может полноценно заниматься своей деятельностью, из-за чего "страдает Черкасская епархия". Снигирев обвинил прокурора в предвзятости и "ярко выраженных антицерковных замечаниях".

Кроме того, подозреваемый жалуется на состояние здоровья. Во время ожидания судьи из совещательной комнаты ему якобы стало плохо, поэтому пришлось вызвать медиков. Однако прокурор отметил – никаких документов о состоянии здоровья митрополит не предоставил.

К слову, прошлом году в Черкассах возник конфликт между прихожанами ПЦУ и сторонниками московского патриархата под руководством Снигирева.